Klimanøytralitet kan ryke

Statsminister Erna Solberg (H) er måndag på plass i den spanske hovudstaden for å vere med på opninga av den store forhandlingsrunden COP25.

Der er det spesielt eitt spørsmål som står ope. Nemleg reglane for kvotehandel.

For Noreg er dette eit viktig regelverk. Utan kvotehandel ser det nemleg stygt ut for målet om at Noreg skal bli klimanøytralt innan 2030.

– Skal vi no det, er vi nøydde til å ha nokre mekanismar å gå på, seier Solberg til NTB.

Skunda fram målet

Opphavleg var tanken at Noreg skulle bli klimanøytralt innan 2050. Men i 2016 vedtok Stortinget at målet skulle skundast fram med 20 år.

Det betyr at innan 2030 skal alle attverande utslepp av klimagassar her til lands nullast ut ved hjelp av tilsvarande store utsleppskutt i utlandet.

Men då målet om klimanøytralitet vart vedtatt, var kvotehandel ein føresetnad, påpeikar Solberg. Ho synest det er vanskeleg å sjå korleis målet skal kunne nåast viss det ikkje finst nokon marknad å kjøpe kvotar i.

– Det ligg jo som ein del av Parisavtalen at det skal vere slike mekanismar, seier ho.

Strid om dobbelt bokføring

Eit kjernespørsmål i forhandlingane i Madrid er korleis utsleppskutta skal bokførast.

– Det som er viktig, er at satsingane ikkje blir talde dobbelt opp. Dei må faktisk komme på toppen, seier Solberg.

Det betyr at viss Noreg betaler for utsleppskutt i eit anna land for å nulle ut effekten av utslepp heime i Noreg, så skal ikkje det andre landet kunne telje med dei same kutta i sin eigen rekneskap.

Det tilseier strenge reglar for registrering av utslepp og sporing av kvotane som blir kjøpte og blir selde.

Ikkje i boks

Men regelverket har vore vanskeleg å få på plass. Spesielt Brasil har sett seg på bakbeina, og landet blokkerte for semje under fjorårets forhandlingsrunde, COP24 i Katowice i Polen.

No er pressa stort for å få ein avtale på plass. Men ikkje noko kan takast for gitt.

– Det er ikkje sikkert vi blir samde, seier ei forhandlingskjelde til NTB.

I miljørørsla er bekymringa at land som Noreg til slutt skal gi etter for press og godta eit mangelfullt regelverk for å unngå at forhandlingane krasjlandar.

Flytta i all hast

I tillegg til kvotehandel skal forhandlarane diskutere pengehjelp til fattige land.

Årets forhandlingsrunde skulle eigentleg haldast i Chile, men vart i all hast flytta til Madrid då chilenarane trekte seg på grunn av den politiske uroa i landet.

Dermed gjorde òg Solberg om på reiseplanane og fekk pressa inn eit besøk i Madrid før ho reiser vidare til London tysdag for å delta på toppmøtet i Nato.

Klimaforhandlingane vil halde fram i to veker til fredag den 13. desember.

