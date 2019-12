Berbar skannar skal gi raskare behandling av hjerneslag

innenriks

Skannaren er tatt i bruk både på enkelte sjukehus, redningshelikopter offshore og luftambulansar, skriv Stavanger Aftenblad.

Kvart år blir rundt 13.000 nordmenn ramma av hjerneslag. I cirka 85 prosent av tilfella er hjerneslag forårsaka av ein blodpropp, men det kan òg vere snakk om ein hjernebløding. Kva pasienten er ramma av, kan berre avklarast ved ei skanning i ei CT-maskin, som i dag berre blir utført ved sjukehusa.

– Behandlinga av blodpropp og hjernebløding er heilt ulik. Blodpropp blir behandla med blodfortynnande medisin, populært kalla Plumbo. Men den medisinen kan få fatale konsekvensar dersom pasienten har hjernebløding. Derfor kan vi ikkje starte behandling før heilt sikker diagnose er stilt, seier professor og seksjonsoverlege Martin Kurz ved Stavanger universitetssjukehus.

Stavanger universitetssjukehus får i snitt inn to til tre pasientar med symptom på hjerneslag kvar dag og testar no ut ein berbar hjerneskannar som kan gjere at behandlinga kjem i gang raskare.

Skannaren gjer at behandlinga kan starte før transporten til sjukehuset, og kan vere avgjerande for den framtidige helsa til pasienten, forklarer Stian Bergby, fagutviklingssjukepleiar ved akuttmottaket på SUS, til avisa.

Førebels blir den berbare skannaren berre brukt til å samle inn data i vente på endeleg godkjenning frå Legemiddelverket, som vil vere heilt trygge på at skannaren stiller den riktige diagnosen.

