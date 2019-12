DN: Overføringar via DNB heldt fram etter åtvaring

innenriks

DNB stengde Samherji-kontoane knytt til ein kunde i skatteparadiset Marshalløyane i 2018 etter ei åtvaring frå den amerikanske banken Bank of New York Mellon. Åtvaringa gjekk på at eigaren av kontoen var ukjent.

Dagens Næringsliv skriv at DNB hjelpte til med tre nye overføringar etter at åtvaringa kom. Overføringane skal ha gått frå Island via eit selskap på Kypros og vidare til Dubai.

Den siste overføringa skal ha skjedd i januar 2019. Pengane gjekk til ein namibisk tenestemann som var ansvarleg for å dele ut fiskekvotar i landet.

DNBs informasjonsdirektør Even Westerveld opplyser at banken undersøker saka.

«Dette er en del av undersøkelsene vi gjør internt for å finne ut av fakta og hva vi kan lære av saken for å gjøre det så vanskelig som mulig å misbruke bankens tjenester til kriminalitet», skriv Westerveld i ein e-post til avisa.

Økokrim etterforskar DNB i samband med den islandske kvitvaskings- og korrupsjonssaka som involverer fiskerikonsernet Samherji.

Samherji skal ha brukt DNB til å overføre inntekter frå fiske i Afrika, ifølgje dokument frå WikiLeaks. Selskapet fiskar mellom anna hestemakrell utanfor Namibia, og delar av inntektene skal ha vorte brukte til å mute namibiske tenestemenn for å sikre seg kvotar, ifølgje islandske medium.

