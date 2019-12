Dei fire personane som henta opp av sjøen i Tromsø var livlause, opplyser politiet

innenriks

– Vi har henta opp fire personar, det vart gitt livreddande førstehjelp på staden. Alle er frakta til Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN), og det er uviss tilstand på dei som vart berga opp, seier operasjonsleiar Kåre Munkvold i Troms politidistrikt til Nordlys.

Dei opplyser at alle fire personane vart funne livlause.

UNN stadfestar på Twitter at personane har komme til sjukehuset, men understrekar at sjukehuset førebels ikkje har detaljar om verken kjønn, alder eller skadeomfang.

Leitar etter fleire

Nødetatane er måndag kveld på staden og undersøker om det kan vere fleire personar i sjøen. Mellom anna med dykkarar. Politiet får bistand frå brann- og helsevesenet, og dessutan redningsskøytene Skomvær III og Gideon, og helikopter, ifølgje innsatsleiar Robin Åsheim Lindberg.

Redningsmannskap søker òg i fjøra, i tillegg til at det blir brukt ein gummibåt til søk nær land.

– Vi har ikkje status på tilstanden til dei vi henta opp, og jobbar no med å kartlegge og gjere søk for å finne ut om det er fleire personar i sjøen. Vi har inga oversikt over kva dei gjorde der, seier Lindberg til NRK.

Ifølgje Nordlys blir òg søkte rundt Grindøya og Håkøya.

Fotspor mot sjøen

Til Nordlys seier politiet at dei vart møtt av fotspor som leidde ned til sjøen då dei kom til staden.

Det var forbipasserande som fatta mistanke om at noko var gale og varsla politiet. Første politipatrulje på staden fann dei fire som vart henta opp.

Politiet har ikkje sikker identifikasjon på personane.

