Equinors oljegigant Statfjord kan få nytt liv

Sidan oppstarten i 1979 har Noregs største oljefunn Statfjord tent inn meir enn 1.500 milliardar kroner.

Opphavleg skulle den første plattforma på feltet – Statfjord A – blir stengt ned i 1999, men sidan har ho vorte oppgradert og fått forlengt levetid ni gonger.

Tidlegare er det vedtatt at Statfjord A skal stengast i 2022, og Statfjord B og C skulle følgje etter innan 2025.

Måndag skriv Stavanger Aftenblad at dei er kjente med at Equinor ser på moglegheita av å forlenge levetida til Statfjord A og resten av feltet. Den endelege avgjerda er enno ikkje tatt.

Talsperson Morten Eek i Equinor seier til avisa at han ikkje vil «kommentere spekulasjonar om levetid for A-plattforma, eller andre felt det ikkje er tatt avgjerd om».

I mars melde selskapet at det dei siste tre åra har fått godkjenning til å forlenge levetida til åtte installasjonar på sokkelen – og at planen er å forlenge levetida til over 20.

På lista over plattformer som no skal produsere lenger enn tidlegare planlagt, er Gullfaks A, B og C, Oseberg Øst, Snorre A og B, Norne og Åsgard A.

