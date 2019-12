Inga avklaring om Manshaus-rapporten til dei rettssakskunnige måndag

innenriks

Det stadfestar politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt til NTB.

Fristen for avlevering av rapporten til dei rettssakskunnige om sikta gjekk ut måndag, og etter planen skulle konklusjonen bli delt med media gjennom dagen.

– Planen vår bygde på ei førestilling om at rapporten kom før slutten av arbeidsdagen, men han er per no ikkje mottatt. Eg har snakka med tingretten og dei kunne heller ikkje sjå å ha fått han. Det er tingretten som er oppdragsgivar, og når dei ikkje har fått han før dei stengde då legg eg til grunn at han ikkje kjem, seier Strand.

Kjem etter planen tysdag

Ho fortel at konklusjonen etter planen vil bli delt med media tysdag.

– Då vil vi først varsle dei pårørande gjennom bistandsadvokatane deira, og så kunngjere til media, fortel Strand.

Manshaus samtykka i å vere med på ei fullstendig psykiatrisk undersøking, og rapporten blir utarbeidd av dei tre sakkunnige Rita Lyngved, Anne Lill Ørbeck og Helge Haugerud.

Vurderer om han er tilrekneleg

Politiadvokaten seier at dersom dei sakkunnige konkluderer med at han var tilrekneleg, kan han dømmast til fengselsstraff eller forvaring. Om dei kjem til at han var utilrekneleg, vil det truleg bli lagt ned påstand om overføring til tvunge psykisk helsevern.

Dei sakkunnige har mellom anna tatt for seg den mentale tilstanden til 22-åringen på gjerningstidspunktet, noko som gir grunnlag for å slå fast om han er strafferettsleg tilrekneleg eller ikkje.

Manshaus vart tidlegare måndag framstilt i Oslo tingrett i det femte fengslingsmøtet sitt. Politiadvokat Strand kravde han varetektsfengsla fram til 6. januar neste år, utan restriksjonar. Ho seier til NTB at grunnen til at dei bad om fem, og ikkje fire veker slik som tidlegare, er jul og nyttår.

