Nav utset levering av granskingsrapport

Det opplyser Nav til NTB.

Etter at trygdeskandalen eksploderte, sette Nav ned ei breitt samansett gruppe av juristar og andre ekspertar som skal granske Navs stønads- og tenesteområde i lys av Noregs EØS-forpliktingar.

Gruppa skulle i utgangspunktet levere rapporten sin 2. desember, men har fått utsett fristen til 10. desember, opplyser Nav.

I tillegg er internrevisjonen i Nav i ferd med å «snu alle steinar» for å finne ut korleis etaten i ei årrekke har feiltolka EU-trygdereglane, som tredde i kraft i Noreg i 2012, og kva som skjedde i Nav etter at Trygderetten hausten 2017 kunngjorde fleire dommar som gjekk på tvers av Navs tolking av regelverket. Først i 2019, etter at skandalen var eit faktum, endra Nav praksis.

Feilen har ført til at minst 85 personar kan ha vorte dømde på gale grunnlag for trygdesvindel, mange til fengselsstraff, medan rundt 2.400 har fått krav om tilbakebetaling som dei ikkje skulle fått.

Rapporten frå internrevisjonen skal ligge på bordet til Nav-direktør Sigrun Vågeng neste veke. Den eksakte datoen er enno ikkje bestemd.

I tillegg til Navs interne og eksterne granskingar har arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) utnemnt eit eksternt utval som skal granske skandalen. Også Stortingets kontrollkomité er i gang med å gå gjennom saka og har varsla ei høyring i januar.

