Papirlause kan vere ramma av skattetabbe

Det er Organisasjonen Mennesker i Limbo (Mil) som har sendt brev til Skattedirektoratet på vegner av dei 79 asylsøkarane.

– Dette er ei stor forsømming frå skattestyresmaktene. Ei veldig sårbar gruppe har vorte kravd ei avgift dei aldri skulle vore kravde, seier Tor B. Jørgensen til avisa. Den tidlegare biskopen i Den norske kyrkja har engasjert seg for menneske som lever i Noreg utan opphaldsløyve.

Fredag stadfesta Skatteetaten at han har funne 17.500 saker der folk har betalt tilbake ytingar frå Nav utan å få igjen skattepengane dei har krav på.

Fram til 2011 hadde asylsøkarar lov til å jobbe. Då dei fekk avslag på søknaden om opphald, vart dei ikkje automatisk fråtatt skattekortet. Mange heldt fram med å jobbe og betale skatt utan å vere del av folketrygda.

I brevet krev Mil at det «blir fastsett eit nytt skatteoppgjer for desse og at trygdeavgifta blir betalt tilbake».

Skattedirektoratet rakk ikkje å svare Vårt Land før saka vart publisert.

