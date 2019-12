Unio vil gi ureturnerbare asylsøkarar arbeidsløyve

innenriks

Unio, som er Noregs største hovudorganisasjon for universitets- og høgskuleutdanna, skriv i ei fråsegn at dagens ordning kan føre til helseskadar for dei lengeverande asylsøkarane, og at arbeidsløyve kan føre til ein betre kvardag.

– Svært uheldig

– Arbeid gir inntekt og moglegheit til å forsørgje seg sjølv. Arbeid bidrar til meining i kvardagen og fellesskap. Arbeid er helsefremjande. Det er derfor svært uheldig at dagens lovgiving utestenger ei gruppe menneske i arbeidsfør alder frå arbeidsmarknaden, heiter det i fråsegna.

Mange av dei ureturnerbare asylsøkarane kan leve fleire år på asylmottak med berre ei lita månadleg økonomisk støtte til det nødvendige og berre rett til akutt helsehjelp.

Dømt for å ha tilsett asylsøkarar

I oktober vart bedriftsleiaren Arne Viste i Oslo tingrett dømt til eitt års fengsel på vilkår for å ha tilsett asylsøkarar utan lovleg opphald i Noreg. Han har lenge prøvd å bli tiltalt fordi han ønsker at domstolen skal redusere uvissa rundt kva som er lov, og kva som ikkje er lov når det gjeld å yte bistand til asylsøkarar utan lovleg opphald.

Sola-mannen har anka dommen.

Også tidlegare Oslo-biskop Gunnar Stålsett må møte i tingretten i ei tilsvarande sak. Stålsett fortalde i eit intervju med Vårt Land i sommar at han har hatt ein ureturnerbar asylsøkar tilsett hos seg i fleire år. Han seier at han handla ut frå kristne verdiar, og at han er førebudd på å ta straffa si.

(©NPK)