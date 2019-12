Viste: – Eg set veldig pris på Gunnar Stålsetts hjarte og mot

innenriks

Tidlegare biskop i Oslo, Gunnar Stålsett, må møte i tingretten 19. desember. Politiet vil fengsle han i 45 dagar, for å ha brukt ulovleg arbeidskraft.

Arne Viste frå Sola vart i oktober dømt til eitt års fengsel på vilkår i ei tilsvarande sak. Den dommen er anka. Viste meiner politiet vil statuere eit døme ved å innstille på at Stålsett skal sone i fengsel, skriv TV 2.

– Det er tydeleg for å demonstrere og for å verke truande på andre. Det eg trur politiet undervurderer, er det norske folks samvit og humanisme og den kristne etikken som bur i folket, seier han til kanalen.

Stålsett fortalde i eit intervju med Vårt Land i sommar at han har hatt ein ureturnerbar asylsøkar tilsett hos seg i fleire år. Han seier at han handla ut frå kristne verdiar og at han er førebudd på å ta straffa si.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) minte i eit intervju med TV 2 om at lova er lik for alle.

– Det er heilt legitimt å jobbe for lovendringar, men viss ein bryt lova, må ein ta konsekvensen av det, seier Kallmyr.

