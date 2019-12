Avdød mor i Tromsø blir etterforska for drap og drapsforsøk

innenriks

– Det som i går var ei undersøkingssak, er no ei straffesak. Vi etterforskar den døde mora for drap og forsøk på drap, sa politiadvokat Gøril Lund i Troms politidistrikt på ein pressekonferanse tysdag formiddag.

Det var klokka 17.28 måndag ettermiddag at politiet fekk melding om ein forbipasserande om at det var observert ei barnevogn, og at det gjekk spor ned til vatnet. Då melder kom ned til vatnet, vart det gjort funn av gjenstandar, mellom anna støvlar, i vasskanten.

Då politiet rykte ut til området Fagereng i Tromsø, fann dei fire livlause personar i sjøen 8–10 meter frå land, og det vart gitt livreddande førstehjelp på staden før dei vart frakta til sjukehus.

Jobbar med fleire hypotesar

På pressekonferansen tysdag opplyste politistasjonssjef Anita Hermandsen at kvinna, som er mora til barna, er i 20-åra. Barna, som alle er jenter, er fødde i 2012, 2015 og 2018. Mora og jenta som er fødd i 2012, døydde på sjukehus måndag kveld, medan dei to andre jentene vart flogne til Rikshospitalet med livstruande skadar tysdag morgon.

– Vi er framleis i ein tidleg fase av etterforskinga og jobbar med fleire hypotesar. Éin hypotese er at mor kan ha påført døden til eitt av barna og den livstruande tilstanden til dei andre barna, seier Lund.

Ho vil ikkje kommentere om nokon av dei involverte hadde nokon ytre skadar då dei vart funne.

Faren til barna, som budde saman med mora og barna, vart avhøyrd av politiet måndag kveld, og han har status som vitne i saka.

– Han vart oppsøkt på heimeadressa til familien i går kveld. Vi har ingen grunn til å tru at han er involvert i dette, seier Lund.

Kom frå Sudan

Familien kom opphavleg frå Sudan. Faren kom først til Noreg i 2015, medan kvinna kom til Noreg ved familiegjenforeining i 2017. Dei har fått mellombels opphald i Noreg.

Ingen av dei er kjente frå politiet frå før.

Politiet har til no gjennomført rundt ti vitneavhøyr og vil gjennomføre fleire gjennom dagen.

– Vi er framleis interesserte i tips frå folk som har vore i området, eller andre som kan vite noko, seier Hermandsen.

