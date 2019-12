Det sudanske miljøet i Tromsø prega av dødsfalla

innenriks

Eldoum fortel om eit samansveisa, lite sudansk miljø i Tromsø, der alle kjenner alle og er som ein stor familie. Mange i miljøet kjenner familien som er ramma av to dødsfall, ei drapsetterforsking og der to døtrer ligg på sjukehus med kritiske skadar etter å ha vorte funne livlause i vatnet på Tromsøya måndag.

– Det er ein kjempetrist nyheit. Og det er ingen som kan gjere noko, seier han.

Barna leika saman

NTB møter Eldoum heime der han bur i Tromsø saman med familien. Dei kom til byen for seks månader sidan.

Inne i stova sit kona og dei tre barna hans, som han fortel at har leika mykje med barna i den ramma familien.

– Dei veit ikkje noko, seier han.

Og familien er usikre på kva dei skal fortelje dei.

Barnefamiliane frå Sudan har pleidd å møtast jamleg til festar og tilstellingar. Også familien som er ramma av tragedien har deltatt der.

Støttar faren

Eldoum fortel at han ikkje har ete eller sove etter at han fekk vite om saka måndag kveld.

Tysdag morgon var han og fleire andre frå det sudanske miljøet på flyplassen og støtta faren i den ramma familien, fortel han.

Faren reiste til Oslo der døtrene på fire og halvtanna år får behandling for livstruande skadar på Rikshospitalet. Mora deira og dottera på seks døydde på sjukehus, og politiet har starta drapsetterforsking av mora.

Trudde alt var normalt

Fleire i det sudanske miljøet NTB har snakka med, seier at dei ikkje har høyrt noko om at familien hadde problem på førehand. Og at det som har skjedd kjem som eit sjokk.

– Alle trudde alt var heilt normalt, seier ein sudansk mann busett i Tromsø som heiter Ali til førenamn, men som ikkje ønsker å bruke etternamnet.

Også han seier han var på flyplassen, og fortel at han har hatt kontakt med faren på telefon seinast tysdag formiddag.

Ali er usikker på kor mange sudanarar som bur i Tromsø, men anslår at dei er mellom 30 og 50 personar.

– Det er mange her som kjente familien. Dei klarer ikkje å seie noko. Det sit djupt i hjartet. Alle er så triste, seier han.

