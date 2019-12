Flyet med dei to barna som vart funne livlause i sjøen i Tromsø, har landa i Oslo

innenriks

– Dei to er så langt ikkje komne sjukehuset, opplyser pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssjukehus.

Luftambulanseflyet med dei to jentene om bord landa på Gardermoen klokka 5.55 tysdag morgon.

Ei jente i barneskulealder døydde på UNN måndag kveld etter å ha vorte funnen i sjøen utanfor Tromsøya. Ei kvinne og to små barn er kritisk og livstruande skadd. Kvinna i 20-åra vart send til UNN, medan dei to barna er overførte til Rikshospitalet.

Det var klokka 17.28 måndag kveld at politiet fekk melding frå ein forbipasserande. Meldinga gjekk på at det var observert ei barnevogn, og at det gjekk spor ned til vatnet. Då meldar kom ned til vatnet vart det gjort funn av gjenstandar i vasskanten.

– Per no kan vi ikkje seie om det er ei straffbar handling, ei ulykke eller kva som har skjedd, sa politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø på ein pressekonferanse måndag kveld.

Politiet i Tromsø orienterer som saka klokka 10.00 tysdag.

