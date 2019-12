Forbrukarrådet fryktar breibandforslaget vil føre til digitale skilje mellom bygd og by

innenriks

– Vi stiller oss heilhjartet bak forslaget om at heile landet skal koplast på nett, men kapasitetskravet må skruast betydeleg opp, viss skal vi unngå digitale A- og B-lag, seier forbrukardirektør Inger Lise Blyverket.

Forbrukarrådet meiner likevel at kravet til kapasitet må setjast vesentleg høgare viss forslaget skal få reell tyding for forbrukarane.

– Regjeringa har sjølv vedtatt ei målsetjing om at alle skal ha tilbod om høgfartsbreiband med 100 Mbit/s, då blir det for puslete å legge lista så lågt som det blir gjort her, seier forbrukardirektøren.

Nkoms dekningsrapport for 2019 viser at det er store forskjellar mellom by og land. I tettbygde strøk har 98 prosent tilgang på høgfartsbreiband med fiber, medan delen i distrikta med lågare befolkningstettleik er på 59 prosent.

Forbrukarrådet fryktar forskjellane vil gjere det mindre attraktivt å drive verksemder der det ikkje er tilgang til høgfartsbreiband.

– Næringslivet i framtida, skulegang og velferdstenester føreset kapasitet langt utover regjeringsforslaget, seier Blyverket.

