Gartnerhallen ankar dommen i erstatningssak mot KPMG

innenriks

Det vedtok landsstyret i Gartnerhallen samrøystes måndag.

Dommen i Oslo tingrett vart kunngjort under dissens, og det vart i dommen noterte at KPMGs revisjon av Gartnerhallen på fleire område ikkje var i tråd med god revisjonsskikk, opplyser Gartnerhallen i ei pressemelding.

Dei starta sak mot KPMG etter at det vart avdekt at to personar, ein bonde og ein tidlegare rekneskapssjef i Gartnerhallen, hadde underslått drygt 49 millionar kroner over ein tiårsperiode. Begge er dømt til lange fengselsstraffer. Underslaget vart oppdaga i 2017.

– Vi meiner KPMG tidleg skulle ha avdekt underslaget og at KPMG har opptredd både aktlaust og erstatningsansvarleg, sa administrerande direktør Elisabeth Morthen etter dommen i tingretten.

Gartnerhallen kravde 35 millionar kroner i erstatning frå KPMG. Dei har allereie fått inn 15 millionar kroner frå konkursbuet til den dømde bonden.

KPMG har nekta for at dei har handla i strid med god revisjonsskikk og meiner at det er styrt i Gartnerhallen som er ansvarleg sidan det er styret som har ansvar for internkontroll, ikkje revisor.

(©NPK)