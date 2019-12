Halvparten av politifolka har fått truslar på fritida

innenriks

Undersøkinga om private truslar mot politifolk er gjort av Politiets Fellesforbund på vegner av VG.

– Det er særs høge tal og veldig overraskande, seier leiar Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund til avisa.

Litt over 3.500 medlemmer i politiforbundet har svart på undersøkinga. Ho viser at fire av ti er redde for at det skal skje noko med dei eller familien på fritida på grunn av jobben.

Over halvparten svarer at dei har fått truslar mot seg sjølv eller familien. Og éin av tre har opplevd ubehagelege hendingar på fritida knytt til jobben, skriv VG.

Bolstad seier han har vore kjent med slike truslar og hendingar, men at han er bekymra over talet.

– Eg meiner at viss denne utviklinga får halde fram, er vi på grensa til å få eit demokratisk problem. Vi risikerer at tilsette byrjar å vurdere om dei i det heile kan bli i jobben, seier Bolstad. Han er òg er uroleg for kva det gjer med rekrutteringa til yrket.

