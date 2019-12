Nesten halvparten bestilte kjøtt til Oslo kommunes vegetariske julebord

innenriks

Det vart mange reaksjonar då nyheita kom om at Oslo rådhus sitt julebord ville bli arrangert med vegetarisk hovudrett på menyen. Byråd for miljø, Lan Marie Berg (MDG), sa ho meinte dette var ein god start på å gjere Oslo meir vegetarisk.

– Å gjere julebordet vegetarisk er ein god start, skreiv byråden i ein e-post til VG.

Men så vegetarisk som Berg ønskte vart ikkje julebordet. Som ein del av påmeldingsskjemaet hadde dei tilsette og politikarane moglegheit til å velje to alternative rettar i tillegg til steikt selleri; kveite og juletallerken.

Medan 68 valde sellerien, valde 118 kveite og 155 juletallerken, får Nationen opplyst.

Det vil seie at 45 prosent av dei som var på julebordet, valde alternativ med kjøtt. Tallerkenen inneheldt både ribbe, pølse og medisterkaker.

MDG er likevel fornøgd.

– At over ein av fem vel eit vegansk alternativ, og at endå fleire vel fisk, er ein god start. Men eg har stor forståing for at det tar tid å endre matvanar ein har tileigna seg over eit langt liv, og særleg jula er ei tradisjonsbunden tid, seier byrådssekretær for miljø- og samferdsel Sindre Buchanan (MDG) til Nationen.

