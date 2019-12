PST-sjef Sjøvold er ikkje formelt sikta

innenriks

– Det er ikkje tatt ut formell sikting. Ut over det har eg ingen kommentar til formell status, seier etterforskingsleiar Kari-Anne Hille Valla i Spesialeininga til Dagbladet.

Spesialeininga opplyste førre månad at dei etterforskar PST-sjef Hans Sverre Sjøvold for brot på avgjerdene i straffelova om tenestefeil, og dessutan brot på våpenlova. Etterforskinga vart starta etter at VG i slutten av oktober avslørte at Sjøvold i fleire år tok vare på minst to handvåpen utan at dei var registrerte på han. Sjøvold fekk våpena frå ei enke etter at mannen hennar døydde i 2008.

Valla seier til Dagbladet at dei håper at dei viktigaste etterforskingsskritta skal vere utført gjennom året, men tar atterhald om at det kan vere problemstillingar som må avklarast og etterforskast ytterlegare.

– Eg har ut over dette ingen kommentar til etterforskingsresultatet per no, seier ho.

