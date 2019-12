Petrobras ikkje lenger på Noregs Banks' observasjonsliste

innenriks

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland tilrådde 13. november 2019 å ta Petrobras av observasjonslista til fondet der det har stått sidan 2016. Tysdag melder hovudstyret i Noregs Bank at dei har tatt rådet til følgje.

Etikkrådet tilrådde i 2015 å setje Petrobras til observasjon etter at det vart avdekt at toppleiarar i selskapet og dei viktigaste leverandørane til selskapet over eit tiår hadde organisert eit system der mutingar var ein føresetnad for å vinne kontraktar med selskapet. Etterforskinga av nokon av desse sakene går framleis føre seg.

Petrobras vart sett til observasjon i 2016 på grunn av risiko for at selskapet var ansvarleg for grov korrupsjon. Etikkrådet meiner at risikoen for korrupsjon no er redusert. Denne vurderinga bygger mellom anna på rettsforliket med amerikanske styresmakter som stadfestar at Petrobras har gjennomført omfattande utbetringstiltak sidan etterforskinga starta i 2014, heiter det i ei melding frå etikkrådet.

(©NPK)