Redningsskipet til Ousland har sett seg fast

Det tidlegare forskingsskipet Lance ligg 15 nautiske mil frå det avtalte møtepunktet. Lance var på veg gjennom ei tynn råk då skipet gjekk seg fast tysdag morgon på 82 grader 11 minutt nord.

VG har journalist og fotograf om bord i Lance. Dei skriv at skipet har køyrt seg fast på eit flak is som er 30–40 centimeter tjukt.

– Isen vil likevel ikkje la seg knekke, og heng under skipet i ein boge og held det fast, skriv VG.

Polfararane ligg på etterskot, men håper å bli henta som avtalt torsdag. På sosiale medium har dei fortalt ar det berre er mat igjen for tre dagar.

Ousland og Horn er 90–100 kilometer frå det avtalte møtepunktet. Vêrmeldinga er dårleg. Frå onsdag er det meldt austleg full storm på Nordenskiölds land på Svalbard.

Ekspedisjonsleiar Lars Ebbesen seier til NRK at han ikkje trur det blir like mykje vind hos polfararane, men at vinden kan komplisere sluttspurten.

Børge Ousland (57) og Mike Horn (53) har prøvd å krysse Polhavet frå Alaska til Svalbard, men har slite med is som er mykje tynnare enn vanleg.

