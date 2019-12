Staten har selt aksjar i eigedomsselskapet Entra

innenriks

– Eg er godt fornøgd med nedsalet og måten det har skjedd på, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Salet svarer til 14 prosent av aksjane i selskapet, og staten vil etter dette eige 15 millionar aksjar i Entra ASA, tilsvarande 8,2 prosent av aksjane i selskapet.

Prisen per aksje vart 133 kroner. Kjøparane av aksjane inkluderer omtrent 210 investorar, som er både eksisterande og nye aksjonærar frå Noreg og frå utlandet.

– Regjeringas mål er å styrke det private eigarskapet i Noreg, og der staten ikkje har nokon grunn til å eige, bør vi selje oss ned. Vi har lenge vore tydeleg på at vi ikkje er langsiktig eigar av Entra. Med dette salet legg vi til rette for at ein auka del private aksjonærar kan bidra til den vidare utviklinga i Entra, seier Røe Isaksen.

Entra ASA er blant dei største eigedomsselskapa i Noreg og er leiande innanfor kontoreigedom.

Entra ASA eig og forvaltar cirka 1,3 millionar kvadratmeter fordelt på 89 eigedommar, hovudsakleg lokalisert i Oslo og omland, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Ved utgangen av tredje kvartal 2019 hadde eigedomsporteføljen ein marknadsverdi på rundt 48 milliardar kroner.

(©NPK)