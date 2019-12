Tilsette på institusjon mest utsette for vald

innenriks

Over 31 prosent av pleie- og omsorgsarbeidarar har rapportert at dei har vore utsette for vald og truslar det siste året. Talet er høgare enn for tilsette i politi, fengselsvesenet, ved sjukehus og folk som jobbar med sosial omsorg i til dømes Nav, skriv avisa.

– Ein skal ikkje bli vand til å bli utsett for vald og truslar. Ingen skal bli utsette for det på jobb. Det er inga «nedre grense» for kva som er akseptabelt. Litt er ikkje greitt. Vi har sett at dette kan få tragiske konsekvensar og skal ha nulltoleranse for vald og truslar, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Nattevakter og tilsette som er åleine med ein bebuar har større risiko for å bli utsette for vald.

Vollheim understrekar at det er eit arbeidsmiljøproblem, og at arbeidsgivarane må ta ansvar. Ho oppmodar derfor arbeidsgivarane til å øve på valdssituasjonar.

– Det bør vere like naturleg å øve på slike situasjonar som på brann, seier Vollheim.

(©NPK)