UNN: Kvinne i 20-åra i Tromsø døydde måndag kveld

innenriks

Ei jente i barneskulealder døydde på UNN måndag kveld etter å ha vorte funnen i sjøen utanfor Tromsøya. Ei kvinne i 20-åra døydde òg, opplyser sjukehuset tysdag morgon.

To av jentene som vart funne i sjøen utanfor Tromsøya måndag, er sende til Rikshospitalet i Oslo.

Luftambulanseflyet med dei to jentene om bord landa på Gardermoen klokka 5.55 tysdag morgon.

Det var klokka 17.28 måndag kveld at politiet fekk melding frå ein forbipasserande om at det var observert ei barnevogn, og at det gjekk spor ned til vatnet. Då meldar kom ned til vatnet, vart det gjort funn av gjenstandar, mellom anna støvlar, i vasskanten.

Då politiet rykte ut til området Fagereng i Tromsø, fann dei fire livlause personar i sjøen, og det vart gitt livreddande førstehjelp på staden før dei vart frakta til sjukehus.

– Per no kan vi ikkje seie om det er ei straffbar handling, ei ulykke eller kva som har skjedd, sa politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø på ein pressekonferanse måndag kveld.

Alle fire er utanlandske statsborgarar, og pårørande er varsla. Ved 23-tida opplyste Hermandsen til NTB at dei ikkje er heilt ukjente for politiet, men at dei førebels ikkje vil seie kva slags statsborgarskap dei fire har.

Det er ikkje kjent kor lenge dei fire hadde lege i vatnet før dei vart henta opp.

Ei kvinne Nordlys har snakka med, opplyser at ho observerte den forlatne barnevogna, som politiet har knytt til hendinga, på staden ved 16.30-tida.