Årets fredsprisvinnar møter ikkje pressa i Oslo

Den tradisjonelle pressekonferansen med nobelprisvinnaren er i år stroke frå programmet. Med få unntak har dette ikkje skjedd sidan byrjinga av 1990-talet, då pressekonferansar vart ein fast post på nobelprogrammet, seier Nobel-direktør Olav Njåstad til NTB.

Ifølgje Njåstad går ut pressekonferansen fordi Ahmed kjem for seint på ettermiddagen 9. desember, dagen før sjølve Nobel-seremonien. Men fredsprisvinnaren har òg sagt nei til TV-intervju med NRK, BBC og Al Jazeera.

– Kva vurderingar som ligg bak, må de spørje pressetalspersonen hans om, seier Nobel-direktøren.

Eit stort internasjonalt presseoppbod pleier å vere til stades på prisutdelinga. I år er førebels to journalistar frå Etiopia akkrediterte. I tillegg kan etiopiarar i eksil ha søkt om akkreditering frå nyheitsmedium i andre land, ifølgje Njåstad.

– Unngå vanskelege spørsmål

Abiy Ahmed fekk fredsprisen fordi han i det første halvåret sitt som statsminister greidde å slutte fred med nabolandet Eritrea etter fleire tiår med konflikt, og sette fart i demokratiseringa i Etiopia.

Men sidan har det ikkje skjedd stort, ifølgje professor og Etiopia-ekspert Kjetil Tronvoll.

– Han har jo ikkje mykje å skryte av etter sine seks første månader, seier han.

Det siste halvåret har Eritrea-prosessen gått i stå, medan uroa internt i Etiopia har auka til nye høgder.

– Det er store spenningar i Etiopia, så store som det knapt har vore nokon gong, seier Tronvoll.

Ved ikkje å møte pressa unngår Ahmed å måtte svare på vanskelege spørsmål rundt fredsprosessen, om uroa i Etiopia og kva den aukande fragmenteringa i Ahmeds eige parti kan medføre, påpeikar han.

– Det viktigaste er at vanlege etiopiarar no føler ei aukande grad av utryggleik og uvisse. Dei stoler ikkje på at staten er sterk nok til å sikre dei, seier Tronvoll.

Vil oppheve etniske skilje

I slutten av oktober, berre veker etter at fredsprisen til Abiy Ahmed vart kunngjort, vart rundt 70 menneske drepne i uro i hovudstaden Addis Abeba og Oromia-regionen. Ahmed er sjølv frå folkegruppa oromo, som er Etiopias største, og det var desse som bringa han til makta i 2018.

Men no har kjente oromo-aktivistar vendt seg mot Ahmed, som vil løyse opp i spenningane i landet gjennom å oppheve etniske skiljelinjer og etablere ein ny nasjonal identitet.

Det har ikkje falle i god jord.

– Etiopia er djupt splitta mellom dei som ønsker eining og dei som ønsker etnisk autonomi. Mange trur at Abiy no sagar av den greina han sit på. Maktbasen hans forvitrar for kvar dag som går, seier Tronvoll.

Spår valtap

I november greidde likevel statsministeren å sameine tre av fire etniskbaserte parti i Etiopias regjerande koalisjon EPRDF i eit nytt parti med det klingande namnet Velstandspartiet.

Men så langt har tigray-partiet TPLF, som styrte Etiopia i 27 år, vendt tommelen ned.

I mai neste år skal det etter planen haldast val i Etiopia.

– Viss valet blir gjennomført, og det er eit stort viss, og viss det blir eit rettferdig val, eit endå større viss, så kjem Abiy til å tape, spår Tronvoll.

