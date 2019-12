ESA utset fristen for Nav-svar

innenriks

Departementet hadde i utgangspunktet frist til onsdag med å svare på ei rekke spørsmål knytt til Navs feilpraktisering av reglane for trygdeeksport.

No er fristen sett til onsdag om ei veke, opplyser departementet til NTB.

Blant spørsmåla ESA vil ha svar på, er kva Noreg har gjort for å sikre at EØS-regelverket blir følgt framover, og dessutan korleis styresmaktene jobbar for å finne fram til dei som har vorte ramma, og korleis desse blir følgde opp.

ESA vil òg vite om den norske praksisen kan ha vore feil når det gjeld andre ytingar enn sjukepengar, pleiepengar og arbeidsavklaringspengar.

I tillegg vil overvakingsorganet ha svar på kvifor arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) meiner feilen oppstod først i 2012 og kva styresmaktene meiner var annleis før dette. I korta ligg ein mistanke om at reglane kan ha vorte praktisert feil heilt sidan EØS-avtalen tredde i kraft i 1994.

(©NPK)