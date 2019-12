Lagmannsretten forkasta mulla Krekars anke om utlevering til Italia

innenriks

Krekars forsvarar, advokat Brynjar Meling, opplyser til NRK at avgjerda vil bli anka.

– Vi ankar sjølvsagt dette til Høgsterett, seier forsvararen.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, vart 15. juli arrestert av politiet etter at ein italiensk domstol same dagen dømde han til tolv års fengsel for terrorforbund. Ifølgje italienske styresmakter leidde Krekar eit terrornettverk kalla Rawti Shax.

Den italienske dommen er ikkje rettskraftig.

Fryktar dødsstraff

Krekar fryktar at ei utlevering til Italia gjer at han kan utleverast vidare til Irak og at han der risikerer dødsstraff. Det meinte ikkje Oslo tingrett, og lagmannsretten sluttar seg til dette.

Krekar meiner at ei utlevering til Italia vil vere brot på Artikkelen til den europeiske menneskerettskommisjonen 3, som omfattar forbod mot tortur, umenneskeleg og nedverdigande behandling og straff.

«Lagmannsretten kan ikke se at det forhold at Italia er dømt for brudd på EMK art. 3 i flere saker medfører at utlevering vil komme i strid med retten til vern mot tortur og umenneskeleg behandling eller medføre fare for forfølgelse som retter seg mot Ahmads liv, frihet eller som for øvrig har alvorlig karakter», heiter det i rettsavgjerda frå lagmannsretten

Retten peikar òg på at Italia er eit land som politisk og rettsleg ligg nært Noreg.

– Står seg framleis

– No er anken til lagmannsretten ferdigbehandla av lagmannsretten, som har forkasta den anken. Det vil seie at avgjerda til tingretten om at vilkåra er til stades for utlevering, framleis står seg, seier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i Politiets tryggingsteneste (PST) til NRK.

Mulla Krekar møtte i november i Oslo tingrett. Han sette seg då imot utlevering til Italia.

– Saka er berre eit politisk spel, sa Krekar i retten.

Kan bli lang prosess

Behandlinga av utleveringsspørsmålet for Krekar kan bli ein lang prosess. Når rettssystemet til slutt har avgjort om utleveringsvilkåra er oppfylte, vil saka bli oversendt til Justisdepartementet, via Riksadvokaten. Så vil departementet avgjere om kravet skal etterkommast eller ikkje.

Mulla Krekar kom til Noreg som kvoteflyktning i 1991. Han vart i 2003 arrestert og sikta for terrorrelatert verksemd i Irak. Saka vart lagt bort, men Krekar vart vedtatt varig utvist av omsyn til tryggleiken i riket same året, etter instruks frå dåverande kommunalminister Erna Solberg (H).

Meddømd i varetekt

Onsdag vart ein mann som er dømd i Italia saman med Krekar, varetektsfengsla i åtte nye veker i Oslo tingrett.

Utlendingsdirektoratet (UDI) trekte i august i år tilbake det norske statsborgarskapet til mannen, etter instruks frå Kunnskapsdepartementet, som er ansvarleg departement i slike spørsmål.

Grunngivinga var at UDI ikkje kjende til straffesaka i Italia då søknaden om statsborgarskap vart behandla, og saka vart derfor ikkje oversend Kunnskapsdepartementet for vurdering og avgjerd. Mannen opplyste heller ikkje dette sjølv.

I rettssaka i byen Bolzano vart mannen i 40-åra, som er busett i Buskerud, dømd til fengsel i sju år og seks månader.

Ifølgje rettsavgjerda skal utleveringskravet behandlast av Oslo tingrett 16. og 17. januar neste år. Prosessen er venta å kunne ta åtte månader fram til eventuell utlevering kan skje, blir det opplyst.