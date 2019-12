Redningsskipet til polfararane har komme laus

innenriks

Det kom eit gledesbrøl frå brua då Lance klokka 12.57 plutseleg rykte framover i isen. Fartøyet har stått fast sidan tidleg tysdag morgon, på veg mot møtepunktet der det skal plukke opp dei to polfararane, skriv VG.

Vi har hatt nokre veldig kalde dagar i det siste, minus 40 grader og vanskeleg å sove. Vi går som to fulle menn, skriv polfarar Børge Ousland i den siste oppdateringa på Instagram.

Han fortel vidare at pulken er øydelagt i fronten, og at han brukte fem timar på å reparere han.

– Han flyt ikkje i det heile. Eg håper verkeleg han held heile vegen, skriv polfararen.

Børge Ousland (57) og Mike Horn (54) skulle plukkast opp av skipet Lance nord for Svalbard torsdag etter ein strabasiøs ekspedisjon over Polhavet frå Alaska. Skipet gjekk seg fast i isen, og polfararane ligg på etterskot.

Ekspedisjonsleiar Lars Ebbesen hadde natt til onsdag kontakt med polfararane, som skal vere svært fysisk medtatt.

– Eg snakka med Børge Ousland i natt og han verka forvirra når det gjeld natt og dag, men er veldig på og fokusert. Han kan ikkje ta inn noko anna enn framdrift og det dei held på med no, seier Ebbesen til NRK.

Forsyningar på veg

Ousland og Horn har vore utandørs i ekstremt vêr i 85 dagar. Dei har forsyningar fram til torsdag, og slit med frostskadar og øydelagt utstyr.

Tysdag kveld forlét Aleksander Gamme og Bengt Rotmo skipet Lance for å gå Ousland og Horn i møte. Med seg har dei mat og brensel, skriv VG, som har journalist og fotograf om bord.

Gamme og Rotmo har komme om lag elleve kilometer innover isen og har nådd punktet Lance prøvde å komme til. Planen er at dei to skal bruke rundt eitt døgn på å komme seg dei 40 kilometrane fram til det avtalte møtepunktet.

Etter nye to døgn skal alle fire komme seg ned til Lance igjen. Onsdag formiddag er det ifølgje Ebbesen 46 kilometer mellom ekspedisjonen og dei to polfararane, skriv VG.

– Noko av problemet er at isen forandrar seg heile tida. Det har vore vanskeleg å finne gode ruter for Børge og Mike. Det same gjeld for bakkemannskapet som er på veg sørfrå, seier Ebbesen.

Mildare vêr

Det er meldt fælt uvêr i området, men det vil ikkje treffe ekspedisjonen før helga.

Natt til onsdag morgon og utover dagen har òg temperaturen auka, noko som har gjort det lettare for dei to polfararane.

– Det har hittil vore ekstremt kaldt med temperaturar mellom 30 og 40 minusgrader. No er det godt under 20 minus der ekspedisjonen er. Det er gode nyheiter, vurderer Ebbesen.

Frå onsdag var det opphavleg meldt austleg full storm på Nordenskiölds land på Svalbard.

– Mannskapet valde å sende ut Rotmo og Gamme på grunn av uvêret som kjem onsdag ettermiddag. Stormen vil vare torsdag og fredag, sa Ebbesen til NRK tysdag.

Børge Ousland og Mike Horn har prøvd å krysse Polhavet frå Alaska til Svalbard, men har slite med is som er mykje tynnare enn vanleg.

Ein liknande ekspedisjon har aldri vorte gjennomført før.

(©NPK)