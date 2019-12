Sp vil ha gjennomgang av jobbforbod for ureturnerbare

innenriks

Forslaget er brennaktuelt sidan tidlegare Oslo-biskop Gunnar Stålsett 19. desember må møte i retten for å ha nytta ulovleg arbeidskraft. Stålsett har hatt ein ureturnerbar asylsøkar tilsett hos seg i fleire år.

Sp foreslår no at Stortinget ber regjeringa «gå gjennom forbodet mot mellombels arbeidsløyve til ureturnerbare asylsøkarar og vurdere ei differensiering av regelverket blant anna for statslause og eldre asylsøkarar».

Samtidig tar partiet til orde for å be regjeringa «gjennomføre ei levekårsundersøking for eldre ureturnerbare asylsøkarar».

Ikkje støtte til SV-forslag

Forslaga blir fremma i samband med behandlinga av budsjettet til kommunalkomiteen for 2020. I samband med dette foreslår SV at asylsøkarar som ikkje kan returnerast til heimlandet, skal få rett til å jobbe. Sps forslag vart vedtatt på gruppemøtet onsdag.

Sps parlamentariske leiar Marit Arnstad understrekar at partiet er opptatt av å ha kontroll på innvandringa, men samtidig av at dei som allereie er i Noreg, skal behandlast rettferdig.

– Alle endringar som blir gjorde på innvandringsfeltet, må vere gjennomarbeidde og grundig behandla, seier ho til NTB.

– Å gi generell tilgang til mellombels arbeidsløyve, slik SV foreslår, er ikkje aktuelt for Sp. Det er uklokt å behandle lovendringar over bordet utan ordentleg utgreiing, understrekar Arnstad.

– Mangfaldig gruppe

Saka har sett både Venstre og KrF i skvis. Venstre-topp Abid Raja har varsla at han vil fremme forslag i Stortinget om å endre lova, slik at ein ikkje blir straffa for å tilsetje ureturnerbare asylsøkarar utan arbeidsløyve.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad seier han har jobba med saka internt i regjeringa.

Arnstad minner om at gruppa av ureturnerbare asylsøkarar er mangfaldig og både inkluderer folk som ikkje vil samarbeide om retur, og asylsøkarar som ikkje har nokon stad å dra.

– Du har òg folk i alle aldrar. Vi ser derfor at det kan vere behov for ei differensiering av reglane som gjeld dei ureturnerbare asylsøkarane, seier ho.

– Alt dette gjer at behovet for eit betre faktagrunnlag er stort, meiner ho.

