Telenors mobilsvar kunne hackast og avlyttast i årevis

Telenor stadfestar at dei har vore sårbare for ein kjend angrepsteknikk i minst 13 år, skriv digi.no. Fredag 22. november vart moglegheita stengd, opplyser Rolv Hauge, som er ansvarleg for telekom-tryggleik i Telenor Noreg.

– Metoden som vart identifisert her, omgjekk logikken som krev pinkode ved samtale frå andre nett. Det har vore eit smotthol som vi no har sperra for, seier Hauge til digi.no.

Sårbarheita gjeldt samtale til mobilnummeret til Telenor-kundar og fungerte om angripar utgav seg for å ringe frå same nummer. Ein ringde då rett og slett «seg sjølv» og kom rett inn på talepostkassa. Telenor veit ikkje kor lenge mobilabonnentane har vore sårbare for spoofing med avlytting av mobilsvar.

– Det er grunn til å tru at dette har vore mogleg å gjere i lang tid, seier Hauge.

Telenors informasjonssjef Fredrik Tangeraas opplyser at det no går føre seg trafikkanalysar for å identifisere eventuelle forsøk på misbruk.

