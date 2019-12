Bent Høie gir seg som nestleiar i Høgre

innenriks

Høie har takka nei til attval som andre nestleiar, opplyser Høgre i ei pressemelding. Han held fram som helseminister.

– Eg er utruleg takksam for å ha fått moglegheita til å vere ein del av Høgre-leiinga i så mange år, og er veldig glad for å sjå at det er så mange flinke folk i partiet som kan ta over, seier Bent Høie.

Resten av dei medlemmene i arbeidsutvalet i Høgre, nestleiar Jan Tore Sanner, Torbjørn Røe Isaksen og Gunn Cecilie Ringdal, ønsker attval.

Høgre-leiar og statsminister Erna Solberg ønsker òg ein ny periode.

Innstillinga frå valkomiteen skal vere klar i slutten av februar. Landsmøtet blir halde 27.–29. mars neste år.

(©NPK)