EOS-utvalet: PST har drive ulovleg innhenting av flypassasjeropplysningar

PST har gjennom Norwegians bookingsystem skaffa seg tilgang til store mengder opplysningar om norske og utanlandske passasjerar på nasjonale og internasjonale ruter. Ein slik tilgang har PST ikkje hatt heimelsgrunnlag for, slår EOS-utvalet fast.

– Vi meiner innhentinga har vore – og er – ulovleg, heiter det i ei pressemelding frå EOS-utvalet torsdag.

Utvalet kritiserer òg PST for tenestas handtering av saka.

Ni flyselskap

Torsdag sende EOS ei særskild melding til Stortinget om saka. Utvalet er utnemnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvakings- og tryggingstenesta.

Ifølgje EOS har PST òg fått åtte andre flyselskap til rutinemessig å sende passasjerlister til tenesta. I tillegg har opplysningar om anslagsvis 1 million reisande årleg, både norske og utanlandske, vorte tatt vare på i fleire månader.

EOS meiner òg det er svært kritikkverdig at PST har vidareført innhentingspraksisen etter at utvalet i 2014 kritiserte tenesta i éi konkret sak for ikkje å ha lovheimel for slik innhenting.

– PST har ikkje hatt tilstrekkeleg internkontroll og dokumentasjon av eiga innhentingsverksemd, heiter det i pressemeldinga.

PST usamd med utvalet

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold påpeikar at PST i innhenting deira av passasjerinformasjon har lagt utlendingslova og utlendingsforskrifta til grunn.

– Det har vore usemje mellom utvalet og PST rundt om dette har vore tilstrekkeleg rettsleg grunnlag, skriv Sjøvold i ei fråsegn på nettsida til tenesta.

Som følgje av kritikken har PST avslutta den kritiserte praksisen.

– PST har sett i gang eit arbeid med revidering av praksis og rutinar for å sikre rett innhenting og behandling av passasjerlister, skriv han.

Norwegian vil ikkje kommentere

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saka først.

I mai i år gjekk alarmen hos Norwegian då selskapets tryggingsansvarlege oppdaga at ein PST-tilsett hadde logga seg inn på bookingsystemet til flyselskapet, under tilsyn av ein av Norwegians eigne tilsette.

Datatilsynet vart varsla av flyselskapet 22. mai. Sidan då har tilsynet, EOS-utvalet og Tolletaten, som har eigne tilgangskodar til bookingsystema, granska saka.

Norwegian vil ikkje kommentere saka.

– Konklusjonen frå EOS er tydeleg. Vi har ingen ytterlegare kommentarar i denne saka, seier pressekontakt Tonje Næss i Norwegian til NTB.