EOS-utvalet med sjeldan kraftig kritikk av PST

innenriks

– Vi meiner innhentinga har vore – og er – ulovleg. Dette er særs kritikkverdig, seier leiar av EOS-utvalet Svein Grønnern.

Utvalet slår fast at PST i ei årrekke har skaffa seg tilgang til opplysningar om norske og utanlandske passasjerar gjennom bookingsystemet til Norwegian, utan at dei har hatt heimel for dette i lova. I tillegg har PST rutinemessig fått tilsendt passasjerlister frå i alt åtte flyselskap.

Informerte Stortinget

Torsdag la EOS-utvalet fram ein særskild rapport om saka for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Utvalet er nedsett av Stortinget for å føre tilsyn med dei hemmelege tenestene.

– Det er svært sjeldan vi uttaler så skarp kritikk, seier Grønnern.

Han meiner det gjer saka ekstra kritikkverdig at EOS-utvalet allereie i 2014 slo fast at PST ikkje kunne innhente slike opplysningar. Likevel heldt praksisen fram.

PST tok òg vare på i månadsvis opplysningar om anslagsvis éin million reisande årleg og har i tillegg gitt galne opplysningar til EOS-utvalet om saka.

– PSTs handtering er blant det som skjerper kritikken, seier Grønnern til NTB.

– Særs alvorleg

Leiar i kontrollkomiteen Dag Terje Andersen (Ap) seier til NTB at saka er «svært alvorleg», medan SVs medlem i komiteen, Freddy André Øvstegård, kallar saka ein skandale.

– No må vi snarast få svar på om justisministeren har visst om praksisen til PST. Rapporten viser til dialog mellom PST og departementet om temaet så tidleg som 2014, derfor må vi finne ut kva departementet har visst når og kvifor denne ulovlege overvakinga ikkje vart stoppa før, seier han.

Komiteen skal no behandle saka og lage ei innstilling til Stortinget. Men det er førebels for tidleg å seie om saka vil få konsekvensar for justisminister Jøran Kallmyr (Frp), seier Andersen.

– Vi steller oss til ansvaret statsråden har i denne typen saker. Hans ansvar er at dei underliggande etatane hans følgjer det regelverket som gjeld, seier han.

Usemje om lovgrunnlag

Ifølgje PST-sjef Hans Sverre Sjøvold har PST lagt utlendingslova og -forskrifta til grunn for å hente inn passasjerinformasjonen. Men det held ikkje, meiner EOS-utvalet.

– Utlendingslova gjeld utlendingar og gir ikkje grunnlag til å samle inn informasjon om nordmenn, seier Grønnern og peikar på at PST sjølv har uttrykt tvil om lovgrunnlaget.

– Likevel laga dei altså ein rutine for slik informasjonsinnhenting, påpeikar EOS-leiaren.

Han erkjenner samtidig at PST kan ha gode grunnar, som terrorsikring, til å vilje hente inn denne typen opplysningar.

– Men ein må ha lovheimlar til å gjere det. Og har ein ikkje det, får ein skaffe seg det, seier han.

Som følgje av kritikken vil PST no revidere praksis og rutinar for å sikre korrekt innhenting og behandling av passasjerlister.

Norwegian: – Ingen kommentar

Saka vart offentleg kjent i mai i år. Då gjekk alarmen hos Norwegian då den tryggingsansvarlege i selskapet oppdaga at ein PST-tilsett hadde logga seg inn på bookingsystemet til flyselskapet, under tilsyn av ein Norwegian-tilsett.

Norwegian varsla Datatilsynet, som sidan då har granska saka saman med EOS-utvalet og Tolletaten.

Norwegian ville torsdag ikkje kommentere saka.

– Konklusjonen frå EOS er tydeleg. Vi har ingen fleire kommentarar i denne saka, seier pressekontakt Tonje Næss i Norwegian til NTB.