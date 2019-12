Eide: – Kallmyr må orientere Stortinget

innenriks

Han omtalar PSTs innhenting av personleg informasjon om flyreisene til norske statsborgarar som veldig alvorleg, men seier at det er for tidleg å seie kva konsekvensar dette vil få for justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Vi må få alle korta på bodet. Vi må først og fremst vite om dette er ein praksis som justisministeren har kjent til og godkjent, seier stortingspolitikar Petter Eide (SV) til NTB.

Han meiner at ei slik godkjenning vil setje saka i eit heilt anna lys.

– Då er det faktisk godkjenninga til justisministeren som EOS-utvalet har funne ulovleg. Då snakkar vi heilt andre termar. Dette må justisministeren orientere Stortinget om, legg han til.

– Eg set store spørsmålsteikn ved kva som har vore motivet for å gjere dette. Dersom dette handlar om antiterrortiltak, er vi sjølvsagt veldig positive til at politiet gjer kva dei kan, men det skal vere innanfor rammene i lova, seier Eide.

