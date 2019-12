innenriks

– Vi tar kritikken frå EOS-utvalet om handteringa til PST alvorleg. Vi må vere sikre på at tenestene våre har heimlar til å gjennomføre arbeidet sitt, seier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) i ein e-post til NTB.

Torsdag kom EOS-utvalet med kraftig kritikk av Politiets tryggingsteneste fordi dei gjennom Norwegians bookingsystem ulovleg skaffa seg tilgang til store mengder opplysningar om norske og utanlandske passasjerar på nasjonale og internasjonale ruter. Ein slik tilgang har PST ikkje hatt heimelsgrunnlag for, slår EOS-utvalet fast.

I rapporten sin skriv EOS-utvalet mellom anna at innhentinga av passasjeropplysningar om utanlandsreisene til norske borgarar ikkje har heimel i utlendingslova.

– Når det gjeld utfordringane knytt til utlendingsforskrifta, har departementet endra henne. I etterkant ser vi at dette med fordel burde vore presisert tidlegare. Frå 18. november i år går det heilt klart fram at PST etter oppmoding skal få passasjerlister direkte frå flyselskapa., seier Kallmyr.

Departementet skal no vurdere meldinga frå utvalet.

– Så må vi sjå om det eventuelt er behov for ytterlegare regelendringar, seier Kallmyr.

– Eg er òg opptatt av at PST skal få den informasjonen dei treng for å sikre Noreg, og at det skjer innanfor rammene av dei lovene og reglane som regulerer dette, legg han til.

(©NPK)