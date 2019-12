Kvart tiande skulebygg har dårleg tilgjenge for funksjonshemma

innenriks

– Alle barn har rett til utdanning. Då må dei kunne komme seg på skulen. Eg trur nok vi skal rekne med at alle barn kjem seg inn i klasseromma, men når det er forhold som hemmar tilgangen, er kvardagen utfordrande for barn med funksjonshemning, seier administrerande direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Rune Aale-Hansen.

Han påpeikar òg at dei feila og manglane som NKF har avdekt, i tillegg knyter seg til uteareal, leikeplass og tilgang til parkering.

Det kjem òg fram av rapporten at denne situasjonen har vore stabil sidan 2012.

– Det er kommunestyra som er skuleeigarar, som pliktar å sørge for å etterleve regelverk knytt til universell utforming. NKF meiner at dette er noko kommunestyra må setje på dagsordenen, ikkje minst når kommunestyrebudsjett for neste år no blir vedtatt i desember, seier Aale-Hansen

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) la tysdag fram ein handlingsplan, som har fått tittelen «Et samfunn for alle». Med 85 tiltak vil regjeringa sørge for likestilling for funksjonshemma. Handlingsplanen fekk kraftig kritikk frå fleire hald.

Lise Christoffersen, som representerer Arbeidarpartiet i Stortingets arbeids- og sosialkomité, etterlyser særleg steg for å nå universell utforming i skulebygg i handlingsplanen.

