Leiaren i kontrollkomiteen: – For tidleg å seie om dette vil få konsekvensar for Kallmyr

– Det er veldig alvorleg at PST følgjer med på norske statsborgarar utan å ha nødvendig heimel for det, seier leiar Dag Terje Andersen (Ap) for kontroll- og konstitusjonskomiteen til NTB.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal no behandle saka og lage ei innstilling til Stortinget.

– Vi steller oss til ansvaret statsråden har i denne typen saker. Hans ansvar er at dei underliggande etatane hans følgjer det regelverket som gjeld, seier han.

– Det er altfor tidleg å seie om dette vil få konsekvensar for justisminister Jøran Kallmyr (Frp), legg han til.

PST har gjennom Norwegians bookingsystem ulovleg skaffa seg tilgang til store mengder opplysningar om norske og utanlandske passasjerar på nasjonale og internasjonale ruter. Ein slik tilgang har PST ikkje hatt heimelsgrunnlag for, slår EOS-utvalet fast.

