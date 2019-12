Mæland: Ingen skal tape bustønad som følgje av Nav-sakene

innenriks

Nav har no byrja å betale tilbake pengar til offera for trygdeskandalen. Fleire av dei ramma kan òg vere mottakarar av bustønad.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) understrekar at Nav-utbetalingane ikkje får konsekvensar for bustønaden for dei det måtte gjelde.

Dersom ein får større inntekt ein periode, vil vanlegvis bustønaden bli redusert for denne perioden. Det treng ikkje Nav-offera å uroe seg for, ifølgje kommunalministeren.

– Ingen skal tape bustønad på at det offentlege har gjort feil, seier Mæland.

Bustønaden er ei behovsprøvd rettsordning for husstandar med låge inntekter og høge buutgifter.

Seks av ti som får denne stønaden, får òg ytingar frå Nav. Dermed er risikoen stor for at nokon ramma i Nav-saka òg kan vere bustønadmottakarar, ifølgje departementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken er i tett dialog for å kartlegge kva konsekvensar Nav-skandalen kan ha for bustønaden til ramma brukarar.

