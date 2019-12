Nortura avviklar drift på Otta – 78 tilsette ramma

innenriks

Endringane gir ei innsparing på drygt 30 millionar årleg, melder Nortura i ei pressemelding.

– Ei vond sak, men vi meiner vi må ha færre anlegg framover for å skape lønnsemd for selskapet og bonden. Nortura har i dag ein overkapasitet i produksjonen som ikkje er berekraftig. Det er òg eit stort behov for å investere i teknologi og utstyr, seier styreleiar Trine Hasvang Vaag i Nortura.

78 tilsette ramma

Totalt 78 medarbeidarar – 15 tilsette på Rudshøgda og 63 tilsette på Otta – må finne seg ny jobb når anlegget på Otta i Oppland blir lagt ned og aktiviteten blir flytta nærare 150 kilometer sørover til Norturas anlegg på Rudshøgda i Hedmark.

– Det er ikkje tvil om at dette er ein tøff dag for mange Nortura-medarbeidarar og Otta som lokalsamfunn. Dette er ei hjørnesteinsbedrift i den rette forstanden til ordet, og avgjerda om å legge ned denne tradisjonsrike fabrikken har ikkje vore lett, seier Vaag.

Nortura skriv i pressemeldinga at dei 78 medarbeidarane no blir «sette i omstilling» og vil få hjelp til å gå over i ny jobb internt eller utanfor Nortura.

Nortura gir ingen garanti

– Statistikken vår frå tidlegare nedleggingar viser at ni av ti tilsette som blir sette i omstilling finn nye jobbar i Nortura-systemet eller andre stader, seier assisterande kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen til NTB.

– Er alle dei tilsette garantert ein ny jobb?

– Vi kan aldri garantere det, men vil gjere det vi kan for å få det til også i denne saka, seier Pedersen.

Omstillinga vil skje i 2020.

(©NPK)