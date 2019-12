Over 20 prosent færre passasjerar for Norwegian

innenriks

Den totale trafikken (RPK) gjekk ned 23 prosent, og kapasiteten (ASK) sokk 27 prosent.

– Eg er godt fornøgd med at vi held fram med å levere større einingsinntekter, høgare fyllingsgrad og er endå meir punktlege, seier fungerande konsernsjef og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian.

– Den planlagde kapasitetsreduksjonen påverkar tala positivt, i tråd med strategien om å gå frå vekst til lønnsemd. Også denne månaden har vi justert ruteporteføljen og kapasiteten for den kommande vintersesongen og neste sommar for å sikre at vi er godt posisjonerte for å møte etterspurnaden, held han fram.

Norwegian klarte å fylle flya betre i årets november enn i same månad i fjor. Fyllingsgrada auka 4,2 prosentpoeng til 83 prosent. Det var punktleg på 86,2 prosent, opp med 3,7 prosentpoeng.

