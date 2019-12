Over 30.000 køyretøy manglar forsikring

innenriks

– Det er nedslåande viss så mange framleis tar den risikoen det er å køyre utan forsikring. I verste fall kan ein ende opp som gjeldsslave viss ein forårsakar ein personskade i trafikken og sjølv må dekke erstatningskrav i millionklassen, seier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgivar i Tryg Forsikring.

I mars 2018 innførte styresmaktene straffegebyr for alle som manglar lovpålagt køyretøyforsikring. Den gong mangla rundt 69.000 køyretøy forsikring. Ved inngangen til 2019 var talet gått ned til omtrent 38.000.

Nær halvparten av dei uforsikra køyretøya per 3. desember er personbilar. Deretter følgjer mopedar, varebilar, traktorar, motorsyklar, snøscooterar og lastebilar.

For to år sidan vart det utbetalt over 150 millionar kroner til personar som var utsette for trafikkulykke forårsaka av uforsikra eller ukjente køyretøy.

(©NPK)