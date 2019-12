SAS om 2019-resultatet: – Utilfredsstillande

innenriks

Rekneskapsåret 2018–19 blir prega av betydelege utfordringar, som høgare drivstoffkostnader, ugunstige valutakursar og ein sju dagar lang streik, skriv selskapet i ein kommentar til tala som vart lagt fram torsdag.

For året som heilskap enda resultatet før skatt på 794 millionar svenske kroner, ned frå drygt 2 milliardar kroner året før.

SAS-sjef Rickard Gustafson fortel at usikre økonomiske framtidsutsikter i dei store økonomiane kjem til å påverke etterspørselen frå kundane negativt.

– Den framleis svake svenske og norske krona mot amerikanske dollaren og euroen blir òg ei utfordring, seier Gustafson.

Han ventar derfor betydeleg lågare marknadsvekst neste år. Mellom anna reknar selskapet med eit underskot i første kvartal 2020 som er større enn same periode i 2019, då underskotet før skatt var 576 millionar svenske kroner.

Fakta om driftsresultatet

Nøkkeltal frå SAS-resultatet for fjerde kvartal 2019. Tal for same periode i 2018 i parentes. SAS har eit rekneskapsår som avvik frå kalenderåret, tala gjeld frå august til oktober 2019.

* Driftsinntekter: 13.463 millionar svenske kroner (12.678 millionar svenske kroner)

* Driftsresultat: 861 millionar svenske kroner (623 millionar svenske kroner)

* Resultat før skatt: 1.906 millionar kroner (789 millionar svenske kroner)

