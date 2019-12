Stabilt sjukefråvær – målet om nedgang på 10 prosent like langt unna

innenriks

Sesong- og influensajusterte tal frå Statistisk sentralbyrå viser at sjukefråværet har vore stabilt dei siste åra. Det gjeld både sjølvmeldt og legemeldt sjukefråvær.

Ei av målsetjingane i IA-avtalen (inkluderande arbeidsliv) er at sjukefråværet innan 2022 skal ned med 10 prosent frå 2018-nivå. No viser tala at fråværet så langt har auka med 2 prosent frå 2018 til tredje kvartal 2019.

Oslo og Rogaland hadde lågast sjukefråvær med 4,3 prosent. Nordland og Finnmark låg på toppen av statistikken med høvesvis 5,9 og 5,6 prosent. Desse tala er ikkje sesong- og influensajusterte.

