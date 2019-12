Trettebergstuen: – Mette-Marit har vist dårleg dømmekraft

innenriks

– Her har Mette-Marit vist dårleg dømmekraft og ikkje vore årvaken nok. Det ser absolutt ikkje bra ut, seier Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant og leiar for Arbeidarpartiets kvinnenettverk, til NTB.

Dagens Næringsliv skreiv måndag at kronprinsesse Mette-Marit møtte Jeffrey Epstein ved fleire høve mellom 2011 og 2013. Epstein tilstod i 2008 å ha betalt ei 14 år gammal jente for seksuelle tenester. Han vart dømd til 13 månader i fengsel.

– Eg ville aldri hatt noko med Epstein å gjere dersom eg hadde vore klar over alvorsgraden av dei kriminelle handlingane hans, seier kronprinsessa i ein e-post til DN.

– Tar seg dårleg ut å henge med seksualforbrytarar

Trettebergstuen meiner forklaringa om at Mette-Marit ikkje har visst om alvoret av lovbrota Epstein har gjort, er underleg.

– Ein kan jo undre seg over kva slottet og Mette-Marit har visst og ikkje visst. Eg har vanskeleg for å tru at dei ikkje har fått med seg at Epstein er dømd for alvorlege lovbrot, seier ho, og held fram:

– Medlemmene av kongehuset er forbilde og representerer det norske folket, og det tar seg dårleg ut når dei heng med dømde seksualforbrytarar, seier ho.

– Metoo har hatt ein effekt

Trettebergstuen peikar på at kongelege bør vere ekstra merksame på kven dei har med å gjere.

– Ein person i Mette-Marits posisjon må vere ekstra årvaken. Det høyrest underleg ut at ho ikkje har visst kva Epstein har gjort, seier stortingsrepresentanten.

– Det auka medvitet rundt kontakten folk har hatt med Epstein no, viser at metoo har hatt ein effekt. Kampanjen, med hjelpa frå media, opna auge som før ikkje såg, eller valde å ikkje sjå, seier ho.

Står på at Mette-Marit ikkje kjende til omfanget

Kommunikasjonssjefen i slottet Guri Varpe skriv i ein e-post til NTB at Mette-Marit ikkje kjende til kva Epstein hadde vorte dømd for då dei møttest.

– I perioden kronprinsessa hadde kontakt med Epstein, var ho ikkje kjend med omfanget og karakteren av dei kriminelle forholda han hadde innrømt og sona for. Kronprinsessa var sjølvsagt heller ikkje kjend med lovbrota som seinare har vorte avdekte, skriv ho.

Varpe viser vidare til Mette-Marits utsegner til DN.

– Har dei ikkje Google på slottet?

Sidan DN kom med nyheita måndag, har det komme mange reaksjonar på at Mette-Marit har pleidd omgang med den overgrepsdømde milliardæren.

– Har dei ikkje Google på slottet? spør den politiske redaktøren til avisa Kjetil B. Alstadheim.

Per Edgar Kokkvold, tidlegare generalsekretær i Norsk Presseforbund og tidlegare leiar av Kringkastingsrådet, meiner det er grunn til å tru at Mette-Marit snakkar sant når ho seier at ho ikkje visste om alvorsgraden av Epsteins kriminelle handlingar.

– Men nokon burde ha sørgd for at ho visste det ho påstår at ho ikkje visste. At dei som har som oppgåve i å følgje med på slikt, ikkje klarte å formidle dette til kronprinsessa, er underleg, seier han til VG.

(©NPK)