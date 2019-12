Éin av ti sjukepleiarar har sett overgrep

innenriks

Halvparten seier at dei har sett bebuarar bli utsette for vald frå andre bebuarar.

Funna er henta frå ei undersøking om omfanget av vald og overgrep mot eldre på institusjon eller bufellesskap. Undersøkinga er utført blant Sjukepleiarforbundet for Aftenposten. Til saman 2.705 sjukepleiarar har svart.

Éin av ti pleiarar gir opp at dei har sett at eldre bebuarar har vorte utsett for ei eller anna form for seksuelle overgrep frå andre bebuarar.

Nærare 1 prosent av sjukepleiarane seier dei har sett at eldre bebuarar har vorte utsette for seksuelle overgrep frå tilsette. Dei fleste av desse tilfella gjeld upassande berøring og kyssing. Nokre få rapporterer òg om blotting og valdtekt.

