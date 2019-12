Avgjerande planleggingsfase for polfararane

innenriks

– Vi skal prøve å få ei oversikt frå vår side mellom klokka 10 og 11. Og så må dei legge ein plan, fortel Lars Ebbesen, talsmannen for ekspedisjonen, til NTB.

Aleksander Gamme og Bengt Rotmo er sende ut frå skipa Lance for å hjelpe Horn og Ousland med proviant. Det var torsdag rundt tre kilometer mellom dei to gruppene. Då slo Gamme og Rotmo leir ved ei stor råk.

– Det byrja å bli så uoversiktleg og farleg at vi ikkje ville ta nokon sjansar, seier Ebbesen.

Natt til fredag har Ousland og Horn drive 26 kilometer.

– Det var i feil retning, men det speler ikkje så stor rolle, for heile området har drive i same retning, forklarer talsmannen.

Oppdateringane frå Ousland og Horn viser at dei to er utmatta, har frostskadar og har måtta reparere øydelagt utstyr. Men førebels er det uaktuelt å sende helikopter for å hente ut polfararane, og dei er ikkje i nød, understrekar Lars Ebbesen.

– Det å klare seg sjølv, heng høgast, seier han.

Ousland og Horn kryssar Polhavet frå Alaska til Svalbard på ski. Dei har brukt ein såkalla packraft, ein liten oppblåsbar kano, til å kysse råker i isen. Polfararane har vore utandørs under ekstreme forhold i over 85 dagar.

Skipet Lance var ein periode frose fast i isen, men vart frigjort og seglar no nordover gjennom råkene.

(©NPK)