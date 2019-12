Fleirtal i Oslo bystyre for å greie ut Ullevål sjukehus og setje Gaustad-bygginga på vent

innenriks

Det opplyser Bjørg Sandkjær i Oslo Senterparti.

Sp tar no saka til bystyret gjennom ein interpellasjon, saman med Venstre, Raudt, Frp, KrF, FNB, SV og MDG.

Dei åtte partia meiner grunnlaget for avgjerda om å legge ned Ullevål sjukehus er for dårleg.

I 2016 vedtok Helse sør-aust å legge ned Ullevål for å bygge eit stort regionsjukehus på Gaustad, og dessutan eit lokalsjukehus på Aker.

Før valet gjekk alle partia i Oslo, bortsett frå Ap og Høgre, saman for å krevje omkamp om Ullevål sjukehus. Ap og Høgre hadde fleirtal i det førre bystyret, men etter valet i haust har partia som ønsker bevaring av Ullevål, til saman 32 av dei 59 seta i Oslo bystyre.

– At eit nytt fleirtal i bystyret ønsker Ullevål-alternativet tilstrekkeleg greidd ut før endeleg avgjerd blir tatt, har openbert konsekvensar for korleis byrådet framover held seg til sjukehusplanane for Oslo, heiter det i interpellasjonen.

Bystyrets forretningsutval vil måndag ta stilling til når saka skal diskuterast i bystyret.

(©NPK)