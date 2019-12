Mot verdsrekord i Bergen – snart går kvar femte bil på straum

innenriks

– Det er berre å gratulere politikarane i Bergen. Dei viser verda at ein utsleppsfri bilpark er mogleg, seier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Tal frå Statens vegvesen viser at det er 21.910 elbilar i Bergen. Det utgjer 19,3 prosent av den totale bilparken på 113.422 bilar. Bergen kjem til å bli første større by i verda som passerer 20 prosent elbildel, ifølgje foreininga.

Elbildelen i bilparken i Noreg totalt er på om lag 9 prosent. I Oslo er delen på 16,3 prosent, Trondheim ligg på 11,9 prosent og Stavanger har 13,2 prosent elbildel, viser tala frå Statens vegvesen.

– Undersøkingar viser at rabattert bompengepassering er ei av dei viktigaste årsakene til at folk vel elbil. Det er viktig å hugse at det framleis er slik at den store majoriteten køyrer bensin- og dieselbilar både i Bergen og resten av landet, understrekar Bu.

