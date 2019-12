Ny avtale om Nordkapplatået gir millionauke i leigeinntekter

innenriks

Rica Eiendom og Finnmarkseiendommen (FeFo) vart samde om ny festekontrakt for Nordkapplatået i slutten av november. No er avtalen underteikna.

Rica Eiendom har tidlegare betalt 65.000 kroner i året for å leige 900 mål av ein av Noreg største turistattraksjonar. Leigeprisen er no auka til 3.480.000 kroner i året, medan arealet er redusert til ein åttedel. Kontrakten varer i 99 år, skriv Klassekampen.

Rica leiger området vidare til Scandic, som kvart år krev inn 50 millionar kroner i besøksavgift. Festeavgifta går til grunneigar FeFo.

Nordkapp kommune utarbeider for tida ein plan for området, og politikarane beklagar at avtalen allereie er signert.

– Vi er skuffa over at partane ikkje venta på lokaldemokratiet. Vi kjem uansett til å regulere Nordkapp-platået, òg der Rica/Scandic har sitt anlegg, til offentlege føremål, seier ordførar Jan Olsen (SV).

Nordkapp-saka var ei stor sak i lokalvalet i haust. Det nye kommunestyret har vedtatt eit bygge- og delingsforbod på platået. Dermed kan ikkje leigetakarane gjere noko før kommunen seier ja

Styreleiar Bente Haug i FeFo meiner kontakten med kommunen har vore god.

– Til forskjell frå ordføraren driv ikkje vi med politikk. Vi er bundne av juss og lovverket, blant dei tomtefestelova. Vi har strekt oss langt for å etterkomme ønska til lokalsamfunnet, seier ho

