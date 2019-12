Regjeringa legg fram ny lov om god handelsskikk

innenriks

Den nye lova gjeld for forhandlingar og avtaler mellom leverandørar av daglegvarer og detaljistar.

Ho inneber mellom anna at partane skal gi kvarandre den informasjonen som må til for å skjønne kva avtalen betyr for dei. Dette kan til dømes vere informasjon om grunnlaget for utrekning av rabattar. Det blir òg lovpålagt at avtalane mellom daglegvarekjedene og leverandørane skal vere skriftlege.

– Målet med denne lova er ryddigare forhandlingar i daglegvarebransjen og meir føreseielege avtalar mellom daglegvarekjedene og leverandørane deira. Vi ønsker betre utval i daglegvarebutikkane og lågare prisar til forbrukarane, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ei pressemelding.

Fekk marsjordre frå Stortinget

Det er det nye daglegvaretilsynet som regjeringa skal opprette, som skal handheve lova.

– Mange aktørar fortel om utfordringar som mangel på skriftlege avtalar og etterlikningar av produkta til avtalemotpartane. Målet med lova er å rydde opp i slike uryddige forhold, seier næringsministeren.

Lovforslaget kjem etter at eit samla Storting i mai 2018 bad regjeringa om å innføre ei lov om god handelsskikk.

No skal lovforslaget behandlast av Stortinget før det blir endeleg vedtatt.

Vil rydde opp

Røe Isaksen har tidlegare lova å rydde opp i den norske daglegvarebransjen, som blir dominert av nokre få store aktørar, og som han meiner har for dårleg utval og for høge prisar.

Ei kartlegging Konkurransetilsynet har gjort av innkjøpsprisane i daglegvaremarknaden, viser at Norgesgruppen, som eig daglegvarekjedene Meny, Kiwi, Spar og Joker, alltid får betre vilkår enn hovudkonkurrentane Rema og Coop. I enkelte tilfelle betaler Rema og Coop 15 prosent meir for ei vare enn Norgesgruppen.

Regjeringa sette i oktober ned ei arbeidsgruppe som skal vurdere eit mogleg forbod mot prisdiskriminering i daglegvarebransjen. Dei leverer rapporten sin innan 17. januar neste år.

Fakta om lov om god handelsskikk

Regjeringa la fredag fram ei ny lov om god handelsskikk. Her er hovudinnhaldet i lova.

* Lova gjeld for forhandlingar og avtaler mellom leverandørar av daglegvarer og vidareformidlarar.

* I daglegvarebransjen skal det ikkje gjerast handlingar som er i strid med god handelsskikk. God handelsskikk skal vere basert på ærlegdom, føreseielege vilkår og lojalitet.

* Lova slår fast at partane skal gi kvarandre den informasjonen som blir kravd for å skjønne kva avtalen betyr for dei. Dette kan til dømes vere informasjon om grunnlaget for utrekning av rabattar.

* Der ein part har gjort ei investering i tillit til eit samarbeid, skal den andre parten ikkje opptre på ein måte som er i strid med dei rettkomne forventningane som låg til grunn for investeringa.

* Lova krev at avtalane som blir inngått mellom daglegvarekjeder og leverandørane deira, er skriftlege og klare. Ein av partane kan ikkje einsidig endre ein avtale.

* Avtalar mellom daglegvarekjeder og leverandørar skal innehalde reglar om ansvar for handtering av svinn og reklamasjonar, og om oppseiingar og fjerning av varer frå sortimentet.

* Lova inneheld òg eit forbod mot etterlikningar av produkta til avtaleparten, til dømes i samband med utvikling og marknadsføring av eigne merkevarer.

* Det er forbode å nytte ord og handlingar som kan framkalle alvorleg frykt, til dømes truslar om utilbørlege represaliar eller spreiing av usann informasjon.

Kjelde: Nærings- og fiskeridepartementet

