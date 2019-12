Thorhild Widvey er ny styreleiar for Festspillene i Bergen

innenriks

Widvey tar over for artist og a-ha-medlem Magne Furuholmen.

– Eg vil takke Magne Furuholmen for innsatsen han har lagt ned som styreleiar for Festspillene i Bergen, og så er eg er glad for at Thorhild Widvey har takka ja til vervet, seier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Widvey er Høgre-politikar og har vore mellom anna olje- og energiminister og kulturminister.

Festspillene i Bergen er organisert som ei stifting, med eit styre på sju medlemmer med personlege varamedlemmer og eit representantskap på ti medlemmer med personlege varamedlemmer.

Kulturdepartementet oppnemner leiaren for styret med personleg varamedlem og éin medlem til representantskapet med personleg varamedlem.

Geir Kjell Andersland er oppnemnd som personleg varamedlem. Til representantskapet har departementet utnemnt Herman Friele som medlemmen frå staten, med Elisabeth Anfinsen Seim som personleg varamedlem.

(©NPK)